Новак Джокович прокомментировал победу над Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 1/8 финала он победил россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
«Я сумел найти путь к победе, а это самое главное. Борьба была упорнее, чем может показаться по счёту. Во всех трёх сетах была равная игра. Мне удалось сломить его сопротивление в концовке каждого сета, но это определённо была упорная битва. Я очень рад победе.
Я старался не сбавлять в психологическом плане на протяжении всей встречи. В таких условиях это нелегко. Ты не можешь позволить себя утратить концентрацию или слишком активно атаковать, потому что Карен использовал бы свои шансы.
В третьем сете я уступал 2:3, у соперника были брейк-пойнты. К счастью, мне удался отличный укороченный удар. Вообще укороченные в этой игре у меня получались не лучшим образом, особенно со второго сета", — цитирует Джоковича Tennis Head.
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