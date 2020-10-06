Доминик Тим: Шварцман — настоящий друг
Действующий чемпион US Open австриец Доминик Тим рассказал, что у него прекрасные отношения с аргентинцем Диего Шварцманом. Сегодня, 6 октября, они сыграют друг с другом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Мы поладили с самого начала. Он очень классный парень. Весёлый, спонтанный. Он настоящий друг. На турнирах мы проводим много времени вместе, играя в настольные игры», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
Победитель матча Тим — Шварцман за выход в финал поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с итальянцем Янником Синнером.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является Надаль. В прошлогоднем финале он победил Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Тим — о победе над Гастоном: мне очень повезло, что выжил сегодня
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