Доминик Тим: Шварцман — настоящий друг

Действующий чемпион US Open австриец Доминик Тим рассказал, что у него прекрасные отношения с аргентинцем Диего Шварцманом. Сегодня, 6 октября, они сыграют друг с другом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Мы поладили с самого начала. Он очень классный парень. Весёлый, спонтанный. Он настоящий друг. На турнирах мы проводим много времени вместе, играя в настольные игры», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Победитель матча Тим — Шварцман за выход в финал поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с итальянцем Янником Синнером.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является Надаль. В прошлогоднем финале он победил Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.