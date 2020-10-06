Турнир в Окленде в 2021 году не состоится из-за коронавируса

Теннисный турнир в Окленде (Новая Зеландия), который должен был состояться в январе 2021 года, отменён из-за коронавируса, сообщает RNZ. По словам директора соревнований Карла Баджа, подготовка к проведению турнира шла по плану, но в итоге было принято решение отменить ASB Tennis Classic, так как ситуация с COVID-19 остаётся неопределённой.

«Это невероятно печальный день для нас. Мы думали, что у нас есть надёжный план, но, к сожалению, в нужные нам сроки решение о проведении турнира не могло быть принято», — сказал Бадж.

В 2020 году победителем мужского турнира в Окленде стал француз Уго Умбер. В финале он одолел соотечественника Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5). В женском турнире победила американка Серена Уильямс. В финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.