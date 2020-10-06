Андрей Рублёв — о победе на юниорском «Ролан Гаррос»: в то время я ещё теннисистом не был

Российский теннисист Андрей Рублёв, пробившийся в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, рассказал, как он изменился с 2014 года, когда выиграл юниорский «Ролан Гаррос».
«В то время я ещё даже теннисистом не был. Всё было другим. Я был другим. Я был ребёнком. Я делал глупости на корте и за его пределами. Но я очень любил теннис. Я упорно трудился в детстве. Но я тогда не понимал, что такое теннис. Я не понимал, что нужно делать на корте и вне его. Я просто бил по мячу, тренировался, опять бил по мячу, потому что любил это. Но я даже не думал, как нужно играть, как защищаться. Я не думал о деталях. Не знал, как всё это работает», — приводит слова Рублёва журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андрей сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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