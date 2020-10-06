Александр Зверев, жаловавшийся на самочувствие, сообщил результат теста на коронавирус

Немецкий теннисист Александр Зверев, пожаловавшийся на плохое самочувствие после поражения в матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции с представителем Италии Янником Синнером, сдал новый тест на коронавирус.

«Хотел сообщить всем, что я сдал новый тест на коронавирус. Результат вновь оказался отрицательным. Мне нужно несколько дней на восстановление. Хотел бы отдать должное Яннику, который провёл великолепный матч. Желаю ему удачи», — написал Зверев в «инстаграм-сторис».

Зверев кашлял на корте, вызывал врача, показывал на горло и принял таблетку во время встречи с Синнером. По информации Французской федерации тенниса, Александр перед этим тестировался на коронавирус 29 сентября и тест показал отрицательный результат. Следующий тест немец должен был сдать в день игры, 4 октября. С медицинской службой «Ролан Гаррос» перед матчем с Синнером Зверев не консультировался.