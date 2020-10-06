Карреньо-Буста после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос» пожаловался на проблемы с желудком

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, обыгравший в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 6:2, 7:5, 6:2, после игры пожаловался на проблемы с желудком.
«У меня были проблемы с желудком. Я чувствовал себя не лучшим образом. Но иногда нужно выигрывать подобные матчи, даже если ты не готов на 100%. Я очень рад победе. Но сейчас мне нужно восстановиться как можно скорее», — приводит слова Карреньо-Бусты журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Карреньо-Буста встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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