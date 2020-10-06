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Тим Хенмэн: Надаль жадничает на «Ролан Гаррос»

Тим Хенмэн: Надаль жадничает на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн оценил доминирование испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. Бывшая первая ракетка мира за карьеру 12 раз выигрывал «Ролан Гаррос». В активе швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича по одному титулу на этих соревнованиях.

«Из-за того, что Надаль жадничает и выигрывает так много титулов на „Ролан Гаррос“, создаётся ощущение, что грунт не является хорошим покрытием для других теннисистов. В эту категорию можно отнести Федерера. Он много раз доходил до финала „Ролан Гаррос“, однако титулы завоёвывал Надаль.

Что касается выступления Джоковича, то сейчас он вновь показывает, насколько стабильным игроком является", — цитирует Хенмэна Tennis Head.

Тим Хенмэн считает, что Циципас победит Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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