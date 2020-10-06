Тим Хенмэн: Надаль жадничает на «Ролан Гаррос»
Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн оценил доминирование испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. Бывшая первая ракетка мира за карьеру 12 раз выигрывал «Ролан Гаррос». В активе швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича по одному титулу на этих соревнованиях.
«Из-за того, что Надаль жадничает и выигрывает так много титулов на „Ролан Гаррос“, создаётся ощущение, что грунт не является хорошим покрытием для других теннисистов. В эту категорию можно отнести Федерера. Он много раз доходил до финала „Ролан Гаррос“, однако титулы завоёвывал Надаль.
Что касается выступления Джоковича, то сейчас он вновь показывает, насколько стабильным игроком является", — цитирует Хенмэна Tennis Head.
Тим Хенмэн считает, что Циципас победит Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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