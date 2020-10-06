Серена Уильямс: передо мной извинилось много белых людей

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о реакции на движение Black Lives Matter.

Движение Black Lives Matter было запущено после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Изначально протестные акции стали проходить в городе, где произошёл инцидент, однако вскоре движение распространилось по всем США и многим европейским странам.

«Передо мной извинилось так много белых людей. Они писали: „Извини за всё то, через что тебе пришлось пройти“. Думаю, на минуту они начали если и не понимать — потому что я не думаю, что они могут понять, — но начали видеть. Я подумала: а раньше вы ничего не замечали? Я всю карьеру об этом говорю», — цитирует Уильямс Vogue.