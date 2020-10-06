Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она одолела представительницу Туниса Онс Жабер (30) со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.
Даниэль 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в полуфинал Коллинз поспорит с соотечественницей Софьей Кенин (4).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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