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Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американская теннисистка Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она одолела представительницу Туниса Онс Жабер (30) со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Даниэль 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал Коллинз поспорит с соотечественницей Софьей Кенин (4).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
06 октября 2020, вторник. 12:05 МСК
Онс Жабер
35
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Даниэль Коллинз
57
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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