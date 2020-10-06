Агафонов проиграл во 2-м круге юниорского «Ролан Гаррос», Чараева победила лидера посева

Российский теннисист Егор Агафонов не сумел пробиться в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции. Во втором круге он за 1 час 37 минут проиграл представителю Аргентины Хуану Баутисте Торресу со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

В сетке турнира у юниоров не осталось россиян. Вчера, 5 октября, в первом круге поражение потерпел Марат Шарипов.

Во втором круге соревнований у девушек Оксана Селехметьева (8) победила украинку Дарью Лопатецкую со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Алина Чараева обыграла лидера посева Викторию Хименес Касинцеву (1) из Андорры — 7:5, 2:6, 6:3.

Алина Щербинина проиграла итальянке Матильде Паолетти — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 1:6, а Элина Аванесян уступила британке Матильде Мутавджич — 1:6, 3:6.