Подороска — 3-я теннисистка в Открытой эре, дошедшая до полуфинала ТБШ из квалификации

131-я ракетка мира аргентинка Надия Подороска, сенсационно пробившаяся в полуфинал Открытого чемпионата Франции, стала третьей теннисисткой в Открытой эре, которой удалось дойти до данной стадии турнира, стартовав с квалификации, сообщает WTA Insider.
В 1978 году до полуфинала Открытого чемпионата Австралии дошла Кристин Дори. В 1999 году в полуфинале Уимблдона проиграла Александра Стивенсон.
В четвертьфинале Подороска обыграла украинку Элину Свитолину, посеянную под третьим номером, со счётом 6:2, 6:4. За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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