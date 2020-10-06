131-я ракетка мира Подороска поделилась эмоциями после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

131-я ракетка мира аргентинка Надия Подороска поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

«Мне тяжело говорить, но хочу поблагодарить всех за поддержку. Невероятно счастлива! Я пыталась играть разнообразно. Мы с моими тренерами провели хорошую работу во время карантина. Я много тренировалась, вот почему я сегодня здесь», — приводит слова Подороски пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Подороска обыграла украинку Элину Свитолину, посеянную под третьим номером, со счётом 6:2, 6:4. За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.