Свитолина — о вылете с «Ролан Гаррос»: была слишком сфокусирована на негативных моментах
Украинка Элина Свитолина прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале турнира Свитолина со счётом 2:6, 4:6 уступила Надин Подороске из Аргентины.
«Она провела отличный матч. В нынешних условиях перестроиться было непросто. В конце концов, я была не на сто процентов готова психологически, и это очень огорчает. Была слишком сфокусирована на негативных моментах, когда что-то не получалось», — приводит слова Свитолиной WTA Insider.
За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
131-я ракетка мира Подороска поделилась эмоциями после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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