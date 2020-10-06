«Я так рад, что вот-вот заплачу!» Корретха — о том, что Федерер сыграет на Australian Open

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха отреагировал на новость о том, что швейцарец Роджер Федерер сыграет на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.
«Все мы очень скучали по Роджеру. Я так рад, что вот-вот заплачу! Когда он играет, в этом просто есть что-то очень хорошее. В следующем году ему исполнится 40 лет, но у него по-прежнему остаётся желание играть и показывать, что он может выигрывать „Большие шлемы“. Надеюсь, он полностью восстановится и просто продолжит играть в теннис», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Напомним, в начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене. Спустя некоторое время 38-летний Федерер сообщил о досрочном завершении выступлений в 2020 году.
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