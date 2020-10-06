Чеккинато и Музетти получили уайлд-кард на турнир в Сардинии

Итальянцы Марко Чеккинато и Лоренцо Музетти получили уайлд-кард на грунтовый турнир категории «250» в Сардинии (Италия), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в "Твиттере".

В турнире также примут участие Диего Шварцман, Кристьян Гарин, Душан Лайович, Николоз Басилашвили и другие. С полным списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате».

Турнир в Сардинии пройдёт с 12 по 18 октября. Призовой фонд составит € 271 345.

На Открытом чемпионате Франции Чеккинато добрался до третьего круга, где со счётом 1:6, 5:7, 3:6 уступил немцу Александру Звереву. «Ролан Гаррос» завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.