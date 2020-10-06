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Рублёв: сильные стороны Циципаса можно перечислять и перечислять. Сейчас он один из лучших

Рублёв: сильные стороны Циципаса можно перечислять и перечислять. Сейчас он один из лучших
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Сильные стороны Циципаса можно перечислять и перечислять: подача, удар справа, игра у сетки, защита, передвижение, удар слева. Он на данный момент один из самых лучших игроков, он в топ-5. Это нормально, когда ты — один из лучших и у тебя всё хорошо.

Станет ли преимуществом победа на турнире в Гамбурге? Не знаю. Надеюсь, что просто получится показать хороший матч, будет хорошая борьба, хороший уровень игры с обеих сторон и зрители получат удовольствие», — сказал Рублёв в интервью для Eurosport.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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