Ферро: у мужчин много турниров до конца года, у нас — всего один. Хотелось бы играть чаще
Французская теннисистка Фиона Ферро раскритиковала WTA за календарь на остаток сезона.
«На данный момент в календаре WTA всего один турнир — челленджер в Остраве. Я поеду туда, но до Австралии других турниров не будет. Хотелось бы играть чаще, особенно с учётом того, что у мужчин турниров больше. Ситуация сложная, и WTA предупредила нас, что в ближайшие два-три года призовые станут значительно меньше», — приводит слова Ферро L'Équipe.
На Открытом чемпионате Франции Ферро добралась до четвёртого круга, где уступила американке Софье Кенин. Турнир завершится 12 октября. В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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