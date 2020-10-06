Подороска уже заработала на «Ролан Гаррос» на € 150 тыс. больше, чем за 9 лет карьеры

Вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата Франции 131-я ракетка мира Надия Подороска обеспечила себе призовые в размере € 425 250.

За всю карьеру, которая длится с 2011 года, аргентинка заработала на € 150 тыс. меньше. Помимо этого, Подороска гарантировала себе место в топ-50 рейтинга WTA.

В четвертьфинале соревнований Подороска со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину. За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия).

«Ролан Гаррос» завершится 12 октября. В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.