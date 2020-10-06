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Видеообзор сенсационного поражения Свитолиной от Подороски в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Видеообзор сенсационного поражения Свитолиной от Подороски в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла выйти в полуфинал, сенсационно проиграв 131-й ракетке мира Надии Подороске (Q) из Аргентины со счётом 2:6, 4:6.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Свитолина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 8 брейков. Надия впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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