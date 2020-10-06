Шварцман — о четвертьфинале с Тимом: сегодня я заслужил победу

Аргентинец Диего Шварцман прокомментировал победу со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 над австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.
«Доминик — один из лучших теннисистов в мире на данный момент, он выиграл последний турнир «Большого шлема», дважды выходил в финал «Ролан Гаррос». Мы друзья, я его очень уважаю, поэтому этот матч был очень важен для меня. Не только потому, что нужно было хорошо сыграть. В третий раз я играю пятисетовый матч на этом корте и впервые в нём побеждаю. В конце концов, сегодня я заслужил победу.
В первом и втором сетах я был вне себя. Даже не знаю, что люди обо мне думали. Я сходил с ума, кричал. Очень нервничал, потому что знал, что у меня есть шанс, но не мог им воспользоваться», — приводит слова Шварцмана пресс-служба турнира в «Твиттере».
За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).
- 6 октября 2020
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