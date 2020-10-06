Доминик Тим: не могу сказать, что провёл этот «Ролан Гаррос» плохо. Я вполне доволен

Австриец Доминик Тим прокомментировал поражение от аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Если честно, для меня это было слишком, но если бы я выиграл и получил два дня отдыха, то, возможно, восстановился бы. В физическом и психологическом плане я был на грани. Выложился на полную. Удивительный матч. Впервые в карьере играю больше пяти часов. Диего полностью заслужил победу. Не могу сказать, что для меня турнир прошёл плохо. Я вполне доволен», — приводит слова Тима журналист Хосе Моргадо в "Твиттере".

За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября.