Тим: грустно, что проиграл, но я счастлив за Шварцмана

Австриец Доминик Тим рассказал, о чём говорил с Диего Шварцманом после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась победой аргентинца со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.
«Сказал, что он заслужил победу. Он впервые попадёт в топ-10, а это большое достижение. Мы оба полностью выложились, но в теннисе только один победитель. Грустно, что проиграл, но я счастлив за него», — приводит слова Тима журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".
За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
- 6 октября 2020
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