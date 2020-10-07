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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сегодня, 7 октября, состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под 13-м номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). Поединок поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся приблизительно в 16:00 мск.

По личным встречам впереди россиянин — 2:1. В этом сезоне Рублёв и Циципас встречались в финале турнира в Гамбурге. Победу одержал Андрей со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча в полуфинале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (17).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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