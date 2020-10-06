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Шварцман: знаю, что на этой неделе могу победить Надаля

Шварцман: знаю, что на этой неделе могу победить Надаля
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Аргентинец Диего Шварцман поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Франции, где ему предстоит встреча с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия).

«Знаю, что Рафа фаворит в матче с Синнером. Возможно, мне придётся играть с ним в полуфинале. Посмотрю их матч, постараюсь получить удовольствие. У меня будет два свободных для, пока не думаю о полуфинале.

Если посмотреть историю встреч с Надалем, я выиграл 1 матч из 10. Не думаю, что буду чувствовать себя очень уверенно, но знаю, что на этой неделе могу его победить. Это важно», — приводит слова Шварцмана журналист Макс Гао на своей странице в "Твиттере".

В четвертьфинале престижных грунтовых соренований Шварцман со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом.

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