Ига Свёнтек поделилась эмоциями после выхода в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале турнира она со счётом 6:3, 6:1 обыграла итальянку Мартину Тревизан.

«В начале матча мне было довольно тяжело, потому что сложно подстроиться под нынешние условия. Каждый раз, когда выходила здесь на корт, мне казалось, что играю посреди ночи. Вполне довольна своим выступлением. Мартина тоже отлично провела турнир. Она зажгла с самого начала. Поздравляю её. Я счастлива», — приводит слова Свёнтек пресс-служба турнира в "Твиттере".

За выход в полуфинал соревнований Свёнтек поспорит с аргентинкой Надией Подороской, которая в четвертьфинале турнира со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину.