Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.
«Я очень, очень рад вновь выйти в полуфинал „Ролан Гаррос“. Без всяких сомнений, это самый важный турнир для меня и самое прекрасное место для игры в теннис. Я счастлив.
Синнер — очень талантливый молодой игрок, у него прекрасные удары. Два сета прошли в упорной борьбе, особенно концовка первого. Мне повезло сделать обратный брейк при счёте 5:6. Условия были непростыми, а Синнер выполнял очень мощные удары. Мне было сложно вывести соперника из равновесия. В третьем сете это получилось лучше. Концовку матча я провёл гораздо агрессивнее. Это был единственный путь к победе", — цитирует Надаля официальный сайт тура.
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