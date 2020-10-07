Рафаэль Надаль провёл 100-й матч на «Ролан Гаррос». У него всего 2 поражения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вчера, 6 октября, провёл свой 100-й матч на Открытом чемпионате Франции, сообщается на официальном сайте тура. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.

За карьеру Рафаэль выиграл 98 матчей на «Ролан Гаррос» и потерпел всего 2 поражения — от шведа Робина Сёдерлинга в четвёртом круге в 2009 году и от серба Новака Джоковича в четвертьфинале в 2015-м.

Рафаэль является 12-кратным победителем «Ролан Гаррос».

В полуфинале соревнований в Париже Надаль встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, который одолел австрийца Доминика Тима со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Турнир завершится 12 октября.