Рафаэль Надаль провёл 100-й матч на «Ролан Гаррос». У него всего 2 поражения
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вчера, 6 октября, провёл свой 100-й матч на Открытом чемпионате Франции, сообщается на официальном сайте тура. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.
За карьеру Рафаэль выиграл 98 матчей на «Ролан Гаррос» и потерпел всего 2 поражения — от шведа Робина Сёдерлинга в четвёртом круге в 2009 году и от серба Новака Джоковича в четвертьфинале в 2015-м.
Рафаэль является 12-кратным победителем «Ролан Гаррос».
В полуфинале соревнований в Париже Надаль встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, который одолел австрийца Доминика Тима со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Турнир завершится 12 октября.
Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
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