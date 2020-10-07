Янник Синнер — о проигрыше Надалю: у меня были шансы в первом и во втором сетах

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.

«У меня были шансы в первом и во втором сетах. К сожалению, я их не использовал. Когда Надаль ведёт 2:0 по сетам и делает брейк, приходится нелегко. Но я старался бороться. Надаль заслужил свои достижения. Я его поздравляю», — приводит слова Синнера официальный сайт тура.

В полуфинале 12-кратный победитель «Ролан Гаррос» Надаль встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Турнир завершится 12 октября.