Рафаэль Надаль — о полуфинале «РГ» со Шварцманом: постараюсь сыграть не так, как в Риме

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с аргентинцем Диего Шварцманом в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале Надаль обыграл итальянца Янника Синнера, а Шварцман — австрийца Доминика Тима.
«Диего провёл потрясающий матч с одним из лучших игроков в мире. Он подойдёт к полуфиналу, ощущая уверенность в своих силах. Он дошёл до финала в Риме, уже вышел в полуфинал здесь. Он победил меня в Риме. Это ещё больше прибавит ему уверенности. Я это знаю. Я постараюсь сыграть как можно лучше, буду действовать в своей манере, играть агрессивно. Постараюсь сыграть не так, как в Риме. Надеюсь, буду готов показать свой лучший теннис. Это то, что мне нужно», — цитирует Надаля официальный сайт тура.
«Ролан Гаррос» завершится 11 октября.
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