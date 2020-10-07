Ига Свёнтек — первая в Открытой эре польская теннисистка, пробившаяся в полуфинал «РГ»

19-летняя Ига Свёнтек стала первой польской теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции, сообщает WTA Insider. В четвертьфинале она обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1.

В ходе турнира Ига пока не проиграла ни одного сета.

За выход в финал соревнований в Париже Свёнтек поспорит с аргентинкой Надией Подороской, которая со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину. Для Иги и Надии это будет первый полуфинал на турнире «Большого шлема».

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.