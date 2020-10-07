«Играть в таких условиях опасно». Рафаэль Надаль пожаловался на условия на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции пожаловался на непростые погодные условия и на расписание матчей. В четвертьфинале он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.
«Я знаю, что футболисты играют в таких условиях, но они всё время двигаются. Мы же останавливаемся. возвращаемся, у нас происходят переходы. Думаю, для организма опасно играть в таких сложных условиях. Я не знаю, почему они ставят пять матчей на корт Шатрье. Это риск», — приводит слова Надаля AFP.
За выход в финал Надаль поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
- 7 октября 2020
-
08:58
-
08:49
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:13
-
02:30
-
00:34
- 6 октября 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:20
-
23:15
-
22:27
-
22:21
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:41
-
20:55
-
20:37
-
19:16
-
19:01
-
18:22
-
17:50
-
17:20
-
17:07
-
16:33
-
16:03
-
15:49
-
15:34
-
14:22
-
14:09
-
13:51
-
13:30
-
12:30