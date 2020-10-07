«Играть в таких условиях опасно». Рафаэль Надаль пожаловался на условия на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции пожаловался на непростые погодные условия и на расписание матчей. В четвертьфинале он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.

«Я знаю, что футболисты играют в таких условиях, но они всё время двигаются. Мы же останавливаемся. возвращаемся, у нас происходят переходы. Думаю, для организма опасно играть в таких сложных условиях. Я не знаю, почему они ставят пять матчей на корт Шатрье. Это риск», — приводит слова Надаля AFP.

За выход в финал Надаль поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.