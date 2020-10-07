Надия Подороска — о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: я не хочу просыпаться

131-я ракетка мира аргентинка Надия Подороска призналась, что до сих пор не может поверить в свой сенсационный прорыв на Открытом чемпионате Франции, сообщает WTA Insider. Спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уже дошла до полуфинала. В четвертьфинале она обыграла украинку Элину Свитолину, посеянную под третьим номером, со счётом 6:2, 6:4.

На пресс-конференции после матча Подороску по-английски спросили, хочет ли она ущипнуть себя, чтобы поверить в реальность происходящего. Надия переспросила: «Извините, что значит „ущипнуть“?» Когда вопрос перевели на испанский, Надия с улыбкой сказала: «Нет, я не хочу просыпаться».

За выход в финал «Ролан Гаррос» Подороска поспорит с Игой Свёнтек из Польши.