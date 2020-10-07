Свитолина — о вылете с «Ролан Гаррос»: может, чашка хорошего чая заставит улыбнуться

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала завершение выступления на «Ролан Гаррос». Свитолина в четвертьфинале турнира уступила аргентинке Надин Подороске со счётом 2:6, 4:6.

«Естественно, мне сейчас немного грустно. Я потратила много сил и времени, теперь я расстроена. Но важно всё проанализировать и извлечь положительное из матчей, из победы в Страсбурге.

Такова жизнь, бывают неудачные дни. Мы учимся на моментах, когда нам было крайне тяжело. Так становишься сильнее, такие моменты делают тебя лучше. Нужно всё проанализировать и расти.

В жизни всегда бывает что-то плохое, но надо уметь искать позитив. Может быть, сейчас чашка хорошего чая заставит улыбнуться», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.