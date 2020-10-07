Свитолина — о вылете с «Ролан Гаррос»: может, чашка хорошего чая заставит улыбнуться
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала завершение выступления на «Ролан Гаррос». Свитолина в четвертьфинале турнира уступила аргентинке Надин Подороске со счётом 2:6, 4:6.
«Естественно, мне сейчас немного грустно. Я потратила много сил и времени, теперь я расстроена. Но важно всё проанализировать и извлечь положительное из матчей, из победы в Страсбурге.
Такова жизнь, бывают неудачные дни. Мы учимся на моментах, когда нам было крайне тяжело. Так становишься сильнее, такие моменты делают тебя лучше. Нужно всё проанализировать и расти.
В жизни всегда бывает что-то плохое, но надо уметь искать позитив. Может быть, сейчас чашка хорошего чая заставит улыбнуться», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.
Свитолина — о вылете с «Ролан Гаррос»: была слишком сфокусирована на негативных моментах
- 7 октября 2020
-
10:04
-
09:20
-
09:19
-
08:58
-
08:49
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:13
-
02:30
-
00:34
- 6 октября 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:20
-
23:15
-
22:27
-
22:21
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:41
-
20:55
-
20:37
-
19:16
-
19:01
-
18:22
-
17:50
-
17:20
-
17:07
-
16:33
-
16:03
-
15:49
-
15:34
-
14:22
-
14:09
Партнерский контент