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Хенмэн: Синнер через год будет в топ-10 рейтинга ATP

Хенмэн: Синнер через год будет в топ-10 рейтинга ATP
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн поделился мнением о поражении итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Синнер уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.

«Он вышел на корт с чётким планом игры, планировал действовать агрессивно. Его игра действительно впечатлила, он мог взять первый сет.

Но это – одна из сильных сторон Рафы. Он умеет отыгрываться на грунте, забирает чужую подачу.

Синнер в последние 18 месяцев здорово прибавил. Он выиграл ATP NextGen в Милане. Думаю, что он может продолжить прибавлять. Его подача стала лучше, он хорошо двигается. Но, как мне кажется, он может стать сильнее и быстрее. Я ожидаю, что в это время в следующем году он будет в топ-10 рейтинга», — цитирует Хенмэна Eurosport.

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