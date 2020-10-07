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Эверт призвала организаторов «Ролан Гаррос» использовать систему Hawk-Eye

Эверт призвала организаторов «Ролан Гаррос» использовать систему Hawk-Eye
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Семикратная победительница «Ролан Гаррос» Крис Эверт призвала официальные лица Открытого чемпионата тенниса активнее использовать технологию Hawk-Eye, чтобы определять, пересёк мяч линию или нет. По словам Эверт, судьи допускают слишком много ошибок.

«На мой взгляд, на грунте бывает слишком много ошибок из-за нечётких линий. Очень сложно определить, пересёк мяч линию или нет. Очень много человеческих ошибок. В то же время мы видим, как на других турнирах используются современные технологии. Так что я поддерживаю применение технологии», — цитирует Эверт Eurosport.

В свою очередь британский теннисист Тим Хенмэн считает, что Hawk-Eye нужно использовать лишь в случае так называемых «челленджей», а не повсеместно.

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