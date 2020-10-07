Тренер Рублёва: Андрей – русский, поспорит 25 раз, а на 26-й признает, что ты прав

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, поделился мнением о выходе своего подопечного в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«Все говорят, что Андрей просто невероятно играет. Но мы забываем, что в первом круге он проиграл два первых сета, а затем уступал 2:5. Он вёл себя не слишком профессионально, был близок к вылету.

Против Фучовича он тоже проиграл первый сет, был на грани поражения. Андрей не справлялся с ситуацией, четыре раза допускал ошибки, брал полотенце Фучовича.

Мне говорят, что Рублёв близок к топ-10. Но Андрей и сам знает, что ему ещё нужно прибавлять во многом. Он сам на себя давит, это ему мешает. Я всегда честно говорю ему обо всём. Он отличный парень, но очень много от себя требует. Андрей – русский, он всегда спорит 25 раз, а на 26-й признает, что ты прав. Но я говорю об очень хорошем и честном парне», — цитирует тренера ATP Tour.