Две россиянки вышли в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Две российские теннисистки вышли в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Франции. В третьем круге Полина Кудерметова, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Венгрии Амариссу Киару Тот со счётом 6:3, 6:1.
За выход в полуфинал Кудерметова поспорит с француженкой Осеан Бабель, которая победила россиянку Юлию Авдееву — 4:6, 6:2, 6:3.
Алина Чараева обыграла итальянку Матильду Паолетти со счётом 6:3, 6:1 и сразится с немкой Александрой Вечич, получившей девятый номер посева. В третьем раунде Вечич оказалась сильнее россиянки Оксаны Селехметьевой — 2:6, 6:1, 6:4.
Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман и Элина Аванесян.
Агафонов проиграл во 2-м круге юниорского «Ролан Гаррос», Чараева победила лидера посева
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