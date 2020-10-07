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Полька Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разрядах

Полька Свёнтек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разрядах
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В матче 1/4 финала она в дуэте с американкой Николь Меликар обыграла представительниц США Айшу Мухаммад и Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.

За выход в финальный матч парного турнира Свёнтек и Меликар поспорят с Алексой Гуарачи из Чили и американкой Дезире Кравчик.

Вчера, 6 октября Свёнтек пробилась в 1/2 финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Обыграв итальянку Мартину Тревизан, она впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнирах «Большого шлема». Следующей соперницей польки станет аргентинка Надия Подороска. В матче четвёртого раунда Свёнтек, не проигравшая на турнире ни сета, сенсационно разгромила первую сеяную и Румынии Симону Халеп — 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
07 октября 2020, среда. 15:10 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
А. Мухаммад Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Н. Меликар И. Свёнтек
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