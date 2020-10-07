Видеообзор поражения Рублёва от Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Вашему вниманию — видеообзор четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Андрей Рублёв проиграл шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Циципас дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Рублёв выполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

Соперники встречались в официальных матчах в шестой раз. Три из предыдущих пяти матчей выиграл Рублёв.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются теннисист из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.