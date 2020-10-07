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Видеообзор поражения Рублёва от Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Видеообзор поражения Рублёва от Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вашему вниманию — видеообзор четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Андрей Рублёв проиграл шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Циципас дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Рублёв выполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

Соперники встречались в официальных матчах в шестой раз. Три из предыдущих пяти матчей выиграл Рублёв.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются теннисист из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
07 октября 2020, среда. 17:20 МСК
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 3    
7 		6 6    
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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