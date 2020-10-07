Видеообзор поражения Рублёва от Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Вашему вниманию — видеообзор четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Андрей Рублёв проиграл шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу.
Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Циципас дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Рублёв выполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.
Соперники встречались в официальных матчах в шестой раз. Три из предыдущих пяти матчей выиграл Рублёв.
В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются теннисист из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 7 октября 2020
-
20:48
-
20:47
-
20:05
-
19:35
-
19:28
-
19:14
-
18:28
-
18:10
-
16:58
-
16:58
-
15:57
-
14:58
-
14:33
-
14:03
-
13:29
-
13:00
-
10:55
-
10:04
-
09:20
-
09:19
-
08:58
-
08:49
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:13
-
02:30
-
00:34
- 6 октября 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:20
-
23:15
-
22:27
-
22:21
-
22:05