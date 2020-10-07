Чесноков — о вылете Рублёва с «РГ»: он не понимал, за счёт чего может выиграть у Циципаса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах он уступил греку Стефаносу Циципасу — 5:7, 2:6, 3:6.



«Рублёв здорово отыграл в Гамбурге. Если взять Циципаса, он каждый матч играет поступательно, с каждым матчем перепрыгивает через ступеньку на уровне, с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Справа бьёт здорово, слева бьёт здорово, подача есть, слёта бьёт отлично. Сегодня у Стефаноса не было почти минусов. Психологически он окреп. Сегодня Циципас был просто сильнее.



Рублёв подавал на сет? Иногда так смотришь: 5:4, два сэтбола, а шансов всё равно нет. После того как Рублёв не взял сет, шансов не было. Даже если бы Андрей выиграл первый сет, не думаю, что у него были бы шансы. Циципас просто сыграл очень уверенно.



Андрей провёл тяжёлые недели. Посмотрите на Тима. Я такого Тима не видел давно. Он был выжат как мочалка в финале US Open. Матч Тима с Гастоном посмотрите: он устал и физически, и психологически. У Рублёва было примерно то же самое. Хотя у Тима был вообще ужас. Андрей не понимал, за счёт чего он может выиграть. Он начинал искать варианты, чтобы обескуражить Стефаноса, но понял, что это невозможно, после чего немного сдался. Рублёв сильно прибавил по сравнению с прошлым годом. Перед ним надо снять шапку, он сделал огромный шаг вперёд, чтобы быть на высочайшем уровне. У него всё ещё впереди, он прибавляет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чесноков: шансы Рублёва и Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» равны