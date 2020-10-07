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«Это была шутка». Карен Хачанов опроверг информацию о беременности жены

«Это была шутка». Карен Хачанов опроверг информацию о беременности жены
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что информация о том, что его жена Вероника беременна во второй раз, не является правдивой. На это он сам намекнул во время пресс-конференции на «Ролан Гаррос» в минувшую субботу, 3 октября.

«Обращаюсь к болельщикам и СМИ. В субботу во время пресс-конференции один из журналистов неправильно понял мой сарказм и принял слова всерьёз. Это была шутка, вырванная из контекста.

Хочу прояснить ситуацию и сказать: мы НЕ ждем ещё одного ребенка. По крайней мере, пока», — написал Хачанов на своей странице в »Инстаграме".

Первенец в семье Карена и Вероники родился в сентябре 2019 года.

На Открытом чемпионате Франции Хачанов пробился в четвёртый круг, где епроиграл первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу.

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