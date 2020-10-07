Джокович одолел Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Циципасом

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Пабло Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.
Напомним, предыдущая встреча теннисистов завершилась скандалом — месяц назад, в матче 1/8 финала US Open Джокович был дисквалифицирован за удар мячом линейного судьи.
Соперники провели на корте 3 часа 13 минут. Первая ракетка мира Джокович дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. 18-я ракетка мира из Испании выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13.
За выход в главный матч соревнований Джокович поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва. В параллельном полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 8 октября 2020
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:47
-
22:58
-
22:50
-
22:17
-
21:52
-
20:48
-
20:47
-
20:05
-
19:35
-
19:28
-
19:14
-
18:28
-
18:10
-
16:58
-
16:58
-
15:57
-
14:58
-
14:33
-
14:03
-
13:29
-
13:00
-
10:55
-
10:04
-
09:20
-
09:19
-
08:58
-
08:49
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:13
-
02:30
-
00:34
- 6 октября 2020
-
23:41