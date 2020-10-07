Джокович одолел Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Циципасом

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Пабло Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.



Напомним, предыдущая встреча теннисистов завершилась скандалом — месяц назад, в матче 1/8 финала US Open Джокович был дисквалифицирован за удар мячом линейного судьи.



Соперники провели на корте 3 часа 13 минут. Первая ракетка мира Джокович дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. 18-я ракетка мира из Испании выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13.



За выход в главный матч соревнований Джокович поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва. В параллельном полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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