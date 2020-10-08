«Он делает такие вещи уже много лет». Карреньо-Буста не поверил словам Джоковича

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, проигравший сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 2:6, 3:6, 4:6, после игры усомнился в проблемах соперника со здоровьем. По словам первой ракетки мира, в начале матча у него возникли проблемы с шеей и локтем, однако Пабло считает, что причина вызова на корт физиотерапевта была иной.
«Я не был удивлён, когда он вызвал физиотерапевта на корт. Это даже хорошо. Это знак того, что он проигрывает, а я играю хорошо. Он всегда так делает. Он делает подобные вещи уже много лет. Когда Джокович проигрывает, он всегда вызывает физиотерапевта», — цитирует Карреньо-Бусту Tennis Head.
В полуфинале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Турнир завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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