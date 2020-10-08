«Ты меня отвлекаешь». Коллинз заставила своего бойфренда пересесть во время матча с Кенин

Американская теннисистка Даниэль Коллинз совершила необычный поступок в ходе четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции с соотечественницей Софьей Кенин, сообщает New York Post. После того как ей не удалось реализовать двойной брейк-пойнт, Даниэль обратилась к своему сидящему на трибуне бойфренду Тома Каучу: «Пересядь на другое место. Ты меня отвлекаешь».
Кауч также является и тренером Коллинз. После слов Даниэль он спустился с трибуны, а затем занял место на противоположной части арены.
После игры Коллинз так объяснила свой поступок: «Я заставила своего бойфренда пересесть, потому что он меня отвлекал. Я просто хотела, чтобы он перешёл на другое место. Иногда во время подачи я видела свою команду, и мне это не нравилось. Во время игры с Мугурусой они сидели сбоку, а затем на матч с Жабер заняли места сзади, и мне это не понравилось. Думаю, это психологический момент».
Коллинз проиграла Кенин со счётом 4:6, 6:4, 0:6.
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