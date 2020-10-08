Джон Макинрой: игра Рублёва меня разочаровала

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал победу грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» с россиянином Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:2, 6:3.
«Вам должно нравиться, как играет Стефанос Циципас. Он может делать всё. Оба эти игрока рискнули сыграть в финале в Гамбурге, когда уже стартовал „Ролан Гаррос“. Оба в первом круге уступали 0:2 по сетам. Рублёву повезло выкрутиться, но тех сил, которые ему потребовались на старте турнира, в итоге ему не хватило. Меня разочаровала его игра, обычно он сражается на корте.
Что касается Циципаса, то мы ждём от него больших успехов ещё после победы над Федерером в Австралии. Очень скоро он выиграет турнир «Большого шлема», — цитирует Макинроя Tennis Head со ссылкой на эфир Eurosport.
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