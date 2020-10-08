Джокович: физиотерапевт и врач ATP два часа работали над моей шеей. Я висел на волоске

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился подробностями о проблемах с шеей, с которыми он столкнулся перед четвертьфинальным матчем Открытого чемпионата Франции с Пабло Карреньо-Бустой. Встреча завершилась победой серба со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

«Инцидент произошёл во время разминки. Мой физиотерапевт Милян и врач ATP Поли два часа работали над моей шеей, чтобы я смог сыграть. Стоит сказать, я висел на волоске.



Есть ли время на восстановление? Да. У меня были подобные ситуации в прошлом, и чаще всего полутора дней хватало, чтобы отдохнуть. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

В полуфинале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Турнир завершится 11 октября.