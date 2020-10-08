Циципас: Тим вдохновляет меня. Хочу достичь того же, что и он

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением об австрийце Доминике Тиме.

«Доминик вдохновляет меня. То, чего он добился, впечатляет. Он один из тех, кто помогает мне понять игру и подталкивает двигаться ещё дальше, чтобы достичь того же, что и он. Доминик — настоящий трудоголик на корте и приятный парень вне его», — приводит слова Циципаса журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Циципасу предстоит встреча с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в четвертьфинале турнира со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Турнир завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.