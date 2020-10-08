Свёнтек: Надаль — мой любимый теннисист. Надеюсь, он сможет выиграть «Ролан Гаррос»

19-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением об испанце Рафаэле Надале.

«Не смогла удержаться и посмотрела его матч с Янником Синнером. Видео всего 20 минут, потому что мне нужно было заняться делами, но он мой любимый теннисист, и мне нравится смотреть его игры. Желаю ему успехов на этом турнире, надеюсь, он сможет снова стать чемпионом», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.

За выход в финал соревнований в Париже Свёнтек поспорит с аргентинкой Надией Подороской, которая со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину. Для Иги и Надии это будет первый полуфинал на турнире «Большого шлема».

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.