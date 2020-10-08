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Рублёв — о поражении от Циципаса: были неплохие шансы, но в важный момент я не справился

Рублёв — о поражении от Циципаса: были неплохие шансы, но в важный момент я не справился
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение (5:7, 2:6, 3:6) от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Думаю, я хорошо сыграл в первом сете. У меня были неплохие шансы, но в важный момент, когда мне нужно было подать на сет, я не справился. Это часть тенниса. Он был готов, отбивал все мячи.

Это часть спорта. Такое случалось со мной и раньше. Кто-то подавал на сет, а я совершал камбэк. Теперь это случилось со Стефаносом. После первого сета он начал играть очень-очень хорошо. Что касается меня, я играл неплохо, допускал незначительные ошибки.

Могу быть только благодарен за последние несколько недель, за все матчи, проведённые здесь, выход в четвертьфинал. Особенно после того, как я чуть не вылетел с турнира в первом круге. Мне больше нечего сказать.

Есть очень много вещей, над которыми мне предстоит поработать. Сейчас подходящее время, чтобы заняться этим и подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в YouTube.

Рублёв остановился в шаге от полуфинала «Ролан Гаррос». Но есть шанс попасть на ATP Finals
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв уступил Стефаносу Циципасу. Однако он впервые может отобраться на Итоговый чемпионат ATP.
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