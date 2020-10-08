Россия станет единственной страной с двумя игроками в топ-10 обновлённого рейтинга ATP

11 октября будет представлен обновлённый рейтинг ATP. Россия станет единственной страной, сразу два представителя которой войдут в топ-10 рейтинга. Ими станут Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

На текущий момент топ-10 рейтинга ATP выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович (Сербия)

2. Рафаэль Надаль (Испания)

3. Доминик Тим (Австрия)

4. Роджер Федерер (Швейцария)

5. Стефанос Циципас (Греция)

6. Даниил Медведев (Россия)

7. Александр Зверев (Германия)

8. Диего Шварцман (Аргентина)

9. Маттео Берреттини (Италия)

10. Андрей Рублёв (Россия)

Состав десятки не изменится, однако в рейтинге могут быть перестановки — в случае успешного выступления на Открытом чемпионате Франции Циципас может сместить Федерера с четвёртой строчки.